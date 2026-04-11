プレー中・練習でも使うゴルフ用語。みなさんは正しく使えていますか？ 今回は、バックスイングについて、解説します。 用語08｜バックスイングでは右ヒザを曲げてキープ 〇右ヒザの位置、高さと向きをそのままキープすることで右へシフトしてくるウエイトを受け止められる。そのうえで、肩の回転を深くしていける柔軟性のある人ならば「バックスイングで右ヒザキープ」は有効なワードに