中国の習近平国家主席と台湾最大野党・国民党の鄭麗文主席が北京で会談し、台湾の独立に反対することで一致しました。中国国営メディアなどによりますと、会談で習氏は「中国と台湾は一つの中国に属する」と主張。『台湾独立』に反対する考えを示しました。会談後、国民党の鄭主席が会見し、中国共産党との対話を継続的に行うなど5つの提案をしたことを明らかにしました。また、「いつか習主席に台湾を見ていただきたい」と述べ、