米イラン協議について伝える地元テレビ放送を見つめるパキスタンの市民＝10日、イスラマバード（ロイター＝共同）【イスタンブール、ワシントン共同】米国とイランは11日、パキスタンの首都イスラマバードで交戦後初となる協議を開く見通しだ。8日発表の停戦合意を戦闘終結につなげられるかどうかが焦点。イラン代表団を率いるガリバフ国会議長は10日、イランの凍結資産解除やイスラエルによるレバノン攻撃停止を協議前に履行す