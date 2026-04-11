アメリカの先月の消費者物価指数は伸び幅が前の月に比べて0.9ポイントも急拡大しました。イラン情勢による原油価格の高騰が大きく影響しています。アメリカの3月の消費者物価指数の伸び率は3.3%でした。これは、ほぼ市場の予想通りの水準ですが、2月の2.4%から伸び幅が0.9ポイントも急拡大しています。イラン情勢を受けた原油価格の高騰が大きく影響したためで、ガソリン価格は2月より21.2%も上昇しました。物価高が再燃するリスク