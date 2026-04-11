大分県日田市は本年度、市内全ての放課後児童クラブ（学童保育）について、物価高騰による利用者の負担軽減を図るため、利用料を減額する。また、市内全ての放課後児童クラブの運営を、一般財団法人「日田市公民館運営事業団」（理事長＝江嶋久典・市教育委員会教育長）に一元化した。減額により利用料は、おやつ代を含む月額5000円から3000円となる。夏休み期間については、通年利用者が1万5000円から6300円に、夏休みのみの