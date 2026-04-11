大分県日田市月出町で市内外の住民を招いて交流活動をする地元グループ「月出山（かんとう）まちづくり委員会」は、26日に地元で実施するタケノコ掘り体験の参加者を募集している。小雨決行。申し込みは20日まで（定員50人になり次第締め切る）。グループは、参加者に春のタケノコ掘りや秋の稲刈りを体験してもらい、山間部である地元の風情や農作業の楽しさを知ってもらう活動を長年続けている。当日は午前9時半、月出山多