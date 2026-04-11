長崎市寺町の興福寺で4日、長崎日大中・高（諫早市）の書道部が平和の思いを揮毫（きごう）するイベントがあった。中東情勢が緊迫化する中、大きな半紙に部員らが考案した言葉をつづり世界平和を祈った。今後、同寺で作品が展示される予定。名古屋市の「和プロジェクトTAISHI」（宮本辰彦代表）が主催。国際平和デーなどに合わせて年4回開かれており、今回は寺を中心に全国48カ所で同時期に実施した。部員ら6人は縦3メートル