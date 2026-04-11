熊本地震で被災後、約1年半にわたる長期避難を余儀なくされた熊本県南阿蘇村立野地区の住民有志らが9日、地震発生から10年の節目に「感謝の集い」を菊池市で開いた。避難所生活などで結びつきを強めた人たちは、それぞれが村内外で生活を再建した後も年に1度は旧交を温め合ってきたが、これを最後にするという。「寂しいね」「また会おう」。参加者は時の流れをかみしめた。立野地区は地震後に断水が続き、全360世帯が被災者生