チーム初のチャンピオンシップ（5月23〜26日、横浜アリーナ）進出を目指すバスケットボールBリーグ1部（B1）の「長崎ヴェルカ」を応援しようと、長崎県佐世保市の職員が応援スローガン「WETHENAGASAKI」のロゴ入りTシャツの着用を始めた。同市はクラブ発足時の練習拠点だったことから、2024年に「マザータウン協定」を締結。市は市民を挙げて応援する機会をつくるほか、クラブ側はバスケットボール教室の開催や、希望する