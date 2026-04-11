長崎市は9日、今年8月9日の平和祈念式典で「平和への誓い」を読み上げる被爆者代表の公募に、県内外から12人の応募があったと発表した。応募者の内訳は長崎市が5人のほか、県外は群馬県、東京都、京都府、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県から各1人。性別は男性7人、女性5人で、年齢（4月1日時点）は80歳（胎内被爆者）から96歳（被爆時16歳）だった。うち7人は過去にも応募したことがあるという。有識者でつくる市の代表者選