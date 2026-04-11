気候変動や協調的な安全保障などの研究を行うオスロ国際平和研究所（PRIO）の名誉研究教授、スタイン・トネソン氏（72）が長崎市を訪問した。1日には日本原水爆被害者団体協議会（被団協）の田中重光代表委員（85）から被爆体験やその後の生活の話を聞き、核を巡る世界情勢について意見を交わした。トネソン氏は被団協が2024年にノーベル平和賞を受賞したことを祝福。田中代表委員は「唯一の戦争被爆国である日本が米国の核の