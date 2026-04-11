2009年の郵便不正事件でえん罪逮捕されるも、その後復職し厚生労働事務次官を務めた村木厚子さんが、RSKのラジオ番組「春川正明の朝から真剣勝負」（毎週火曜日 あさ6時30分～7時放送）に出演し、日本の刑事司法改革や、生きづらさを抱える人を支援する「若草プロジェクト」などについて語りました。（2026年3月17日放送） 【写真を見る】【元労働事務次官 村木厚子さん】えん罪逮捕による164日にもおよぶ拘留周防正行監