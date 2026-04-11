長崎県壱岐市立一支国博物館は、同市郷ノ浦町に残る戦争史跡を巡るバスツアーを実施した。参加者たちは日頃あまり訪れることのない戦跡を歩き、戦時中の壱岐島の様子に思いをはせた。バスツアーは3月28日、4月5日に実施し、計約100人が参加。県埋蔵文化財センター調査課の宮武直人係長が講師となり、当時の写真や図を用いながら説明した。まずは昭和初期に建てられた旧日本軍の黒崎砲台跡を見学。「東洋一」とされながらも、