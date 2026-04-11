素早い判断と行動が命を救いました。船が転覆、乗船していた夫婦2人を救出したのは漁師の兄弟でした。 【画像を見る】転覆した船／現場となった瀬戸内海／救出した浅野さん兄弟 そして、ある「日用品」を持っていたことが、夫婦2人の命が助かることに大きくつながりました。 【前編】「なんも考えんと急いでいった」現場では何があった？【後編】命を救ったのは「あの日用品」だった 年の瀬船が転覆し2人が海に... 転覆事