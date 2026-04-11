素早い判断と行動が命を救いました。船が転覆、乗船していた夫婦2人を救出したのは漁師の兄弟でした。 【画像を見る】転覆した船／救出した浅野さん兄弟／命を守った「日用品」とは？ そして、ある「日用品」を持っていたことが、夫婦2人の命が助かることに大きくつながりました。 【前編】「なんも考えんと急いでいった」現場では何があった？からの続き 「ビニール袋」が救った命 漁協関係者のもとに、転覆した船に乗