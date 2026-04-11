九州電力玄海原発（佐賀県玄海町）1、2号機の廃止措置計画を巡り、県は10日、核燃料物質により汚染された設備の解体撤去を含む作業について、九電に事前了解を伝えた。3月には玄海町から事前了解を得ており、九電は準備が整い次第、作業に着手する方針。玄海原発で汚染設備の解体が行われるのは初となる。今回の了解を受け、九電は廃止措置の第2段階として、低線量設備の解体や使用済み燃料の搬出などの作業を進める。昨年1月