佐賀県神埼市議選は、今のところ現職13人と元職1人、新人4人の計18人が立候補を予定しており、無投票となる可能性がある。立候補の届け出は12日午前8時半〜午後5時に市役所3階で受け付ける。選挙戦になった場合、投票は19日午前7時〜午後8時に市内10カ所で行われ、同9時から市中央公民館で開票される。有権者数は2万5205人（3月1日現在、市選管調べ）。（竹中謙輔）