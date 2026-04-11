佐賀県警が、酒に酔って店舗のシャッターを壊すなどしたとして器物損壊と脅迫の疑いで、20代の男性巡査を書類送検していたことが10日、分かった。佐賀地検に対し、起訴を求める厳重処分の意見を付けるとともに、3月30日付で減給1カ月（10分の1）の懲戒処分にしたという。巡査は県内の警察署に勤務しており、書類送検は1月14日付。容疑は昨年9月1日午前3時ごろ、酒に酔った状態で、佐賀市内の店舗のシャッターをたたいて壊し、