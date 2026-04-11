佐賀県伊万里市長選にはいずれも無所属で、3選を目指す現職の深浦弘信氏（70）と、学習塾経営の井関新氏（70）、元市議の加藤奈津実氏（42）の新人2人が立候補を表明している。市議補選は元職1人と新人1人の計2人が出馬の準備を進めている。立候補の届け出は12日午前8時半〜午後5時、市役所4階大会議室で受け付ける。投票は19日午前7時〜午後6時に市内20カ所であり、同7時半から松浦コミュニティセンターで即日開票する。期