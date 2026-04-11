佐賀県内では12日、伊万里市長選と市議補選（被選挙数2）、神埼市議選（定数18）が告示され、吉野ケ里町長選と同町議選（定数12）、有田町長選と同町議選（定数15）、武雄市議選（定数20）が投開票される。