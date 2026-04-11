福岡県朝倉市長選は12日告示される。3選を目指す現職の林裕二氏（75）＝自民推薦＝と、市議で新人の中島秀樹氏（62）の無所属2人が立候補を表明しており、一騎打ちの公算が大きい。立候補の届け出は12日午前8時半〜午後5時、市役所で受け付ける。投票は19日午前7時〜午後8時、市内21カ所で。午後9時15分から同市宮野の朝倉体育センターで即日開票される。有権者数は4万1389人（3月1日現在、市選管調べ）。（渋田祐一）
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