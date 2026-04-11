福岡県嘉麻市長選と市議補欠選挙（被選挙数1）は12日告示される。市長選には、4選を目指す現職の赤間幸弘氏（63）＝自民、公明推薦＝と、元市議で新人の佐伯憲子氏（64）の無所属2人が立候補する意向で、一騎打ちとなる見通し。市議補選には新人2人が立候補を予定している。立候補の届け出は、いずれも午前8時半〜午後5時で、午前10時までは稲築地区公民館、以降は市役所本庁舎で受け付ける。投票は19日午前7時〜午後8時、市