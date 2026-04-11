政府は安全保障の確保やテロ防止に関する情報収集、分析の強化に乗り出す。司令塔となる組織を創設する法案が衆院で審議されている。こうした情報活動はインテリジェンスと呼ばれ、厳しい安保環境を背景に重要性が高まっている。一方で情報活動が国民のプライバシーに踏み込み、人権侵害を招くことが懸念される。国会は法案を慎重に審議すべきだ。与党は数の力で成立を急いではならない。インテリジェンスの強化は高市早苗