高校野球の春季九州大会（第158回九州大会）の組み合わせ抽選会が10日、鹿児島市で行われた。鹿児島大会の上位3校と各県の優勝校、今春の選抜大会に出場した6校の計16校が参加する。福岡大会を制した飯塚は21世紀枠で75年ぶりに選抜大会に出場した長崎西と対戦。昨秋の明治神宮大会王者の九州国際大付（福岡）は川内（鹿児島2位）とぶつかる。昨夏の甲子園で優勝した沖縄尚学は鹿屋中央（鹿児島1位）、大分屈指の進学校の大分