ソフトバンクの小久保裕紀監督（54）が10日、強打の日本ハム対策に「ソロ（本塁打）はOK」を打ち出した。現時点で2位日本ハムと1ゲーム差の首位ながら、11日から敵地エスコンフィールド北海道で2連戦。連敗なら順位が入れ替わる。日本ハムで最も警戒すべきは、12試合でチーム本塁打が24本の圧倒的な破壊力。ソフトバンク（12本）の2倍で、福岡での開幕3連戦では実に8本をスタンドに打ち込まれた。ただ、結果はソフトバンクの3