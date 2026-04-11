11日に開幕するサッカーの九州大学リーグが10日、北九州市内で記者会見し、昨季1部を全勝で4連覇した福岡大のDF坂井悠飛主将（4年・立正大淞南）は「ライバルは昨年の福岡大。より試合に懸ける思いをぶつけ、今年も全勝優勝したい」と5連覇を誓った。福岡大は来年J1福岡に入る坂井に加え、FW合戸晴矢（4年・福岡大若葉）とMF芳野凱斗（4年・飯塚）もJ2鳥栖入りが内定。芳野は特別指定選手としてJリーグ公式戦デビューを果たし