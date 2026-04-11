【全力応援！】重量挙げで福岡から高校日本一を目指す姉妹がいる。光陵3年の鶴田利菜子は昨夏の全国総体（インターハイ）女子49キロ級で優勝し、今年3月の全国選抜大会は階級を上げて臨んだ同53キロ級で3位だった。妹で同校2年の利花子は今年の全国選抜大会の同48キロ級で5位入賞。課題と収穫を胸に、夏へ再スタートを切った。（伊藤瀬里加）福岡県久留米市出身の鶴田姉妹は、同県の「タレント発掘事業」を通じて重量挙げ