ブルージェイズが「次の大谷」を自前で育成しようと心血を注いでいる。米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」電子版「ＯＮＳＩ」は、同球団傘下１Ａダニーデンのオースティン・スミス外野手兼投手（２２）が９日（日本時間１０日）、米フロリダ州ポートセントルーシーのクローバー・パークで行われたメッツ傘下１Ａセントルーシー戦でプロ初登板を果たしたと報じた。ブルージェイズはかつて大谷の獲得レースで敗れたが、