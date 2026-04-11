エンゼルスで、今季の編成を巡る不満が一気に臨界点へ近づいている。発火点になりそうなのが、ヴォーン・グリソム内野手（２５）の復帰だ。左手首捻挫で１０日間の負傷者リスト（ＩＬ）へ入っていたグリソムは、３月３１日（日本時間１日）から傘下３Ａソルトレイクでリハビリ出場を開始。米メディア「ファンサイデッド」は９日（同１０日）現在、そのグリソムが本塁打こそ出ていないものの３５打数１２安打で打率３割４分３厘、