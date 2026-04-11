ソフトバンクの先発陣を支える大関友久投手（２８）が、異変に苦しんでいる。昨季「最高勝率」のタイトルを獲得した左腕は、７日の西武戦で５回途中９安打、６失点（自責５）。去年１４戦無敗を誇った本拠地のマウンドで痛打を浴び続けた。悩ましくも明らかな異変が生じているのは「球速」だ。開幕から２試合の平均球速は「１４０・０キロ」。３年前より約５キロ低下、昨季と比較しても２キロ以上遅い。前回の西武戦では序盤の