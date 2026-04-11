ゴーン被告は無事なのか――。イスラエルがレバノンへ過去最大となる攻撃に踏み切り、トランプ米大統領はイスラエルのネタニヤフ首相に自制を促しているが、制御できない状態となっている。多数の民間人が犠牲になっており、日本から現地に逃亡しているカルロス・ゴーン元日産自動車社長の身も案じられている。米とイランの停戦協議が進む中、イスラエルは８日、レバノンの首都ベイルートをはじめ、各地に大規模な空爆を仕掛け