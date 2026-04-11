2026年（令和8年）は、60年に一度の節目となる「丙午（ひのえうま）」の年。古くから強烈なエネルギーを持つとされるこの年は、私たちの社会にどのような激変をもたらすのでしょうか。 ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする開運占い。今回は、東京・池袋占い館セレーネ代表の水森太陽（みずもり・たいよう）さんに、歴史的な転換点となる「2026年上期の運勢」と、荒波を生き抜くためのヒントを解説してい