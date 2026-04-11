ドル円、１５９円台前半での推移明日の和平協議待ち米ＣＰＩは二次的影響までは確認されず＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は１５９円台前半での推移が続いた。この日発表の３月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は、総合指数が前月比０．９％上昇とイラン情勢によるエネルギー価格上昇を反映し高い伸び示した。一方、コア指数は前月比０．２％上昇とインフレの落ち着きを示していた。いまのところＦＲＢが