Ｊ２ジュビロ磐田は１０日、次節（１２日）のアウェー・長野戦に向けて、静岡・磐田市内で練習。Ｊ３相模原から完全移籍で加入したＤＦ加藤大育（だいすけ、２７）が、新天地での早期デビューへ意欲を見せた。大雨の中でのトレーニングを終えた加藤は取材に対応。１８０センチ、７９キロの体格を誇り、「身体能力を生かしたダイナミックなプレーが強み。対人の強さや空中戦に自信があります」と話した。出身は神奈川で、日本