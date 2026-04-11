勝負の年メジャーデビューした今井達也（27）が現地を沸かせているという。【写真を見る】腰にそっと手を添えて…今井達也投手の「美人妻」WBC出場を辞退した際は国内の一部ファンから批判を浴びたが、「大谷翔平や山本由伸ら長期契約の選手とは異なり、彼にとって今シーズンは“勝負の年”なのです」と語るスポーツ紙記者によると、「アストロズとは3年契約なのですが、日本人選手では珍しく“1年ごとにオプトアウトが生