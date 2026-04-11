【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１０日、米紙ニューヨーク・ポストの電話インタビューで、パキスタンで開かれる予定の米国とイランの協議が失敗した場合に備え、米軍艦に「最高の弾薬」を再装填（そうてん）していると語った。交渉次第ではイランを再攻撃する姿勢を示すものだ。トランプ氏は協議が成功するかどうか問われ、「あと２４時間ほどで分かるだろう。すぐに分かる」話した。直近のイラン攻撃で使用し