巨人３−２ヤクルト（セ・リーグ＝１０日）――巨人が競り勝った。二回に増田陸の二塁打で先制。七回にはキャベッジのソロで突き放し、継投で逃げ切った。ヤクルトは好機で１本が出ず、今季初の連敗。六回途中８安打・１失点、２勝目手にする開幕戦でのプロ初登板、初勝利に続く東京ドームのお立ち台で、巨人の竹丸和幸（鷺宮製作所）は反省した。「かなり打たれて、バックに助けてもらって、何とか試合を作れた」。六回途中８