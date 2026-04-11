食料品店で買い物をする男性＝8日、米ポートランド（AP＝共同）【ワシントン共同】米ミシガン大が10日発表した4月の消費者信頼感指数（速報値）は47.6となり、データがある1952年11月以来で最低水準に悪化した。3月の53.3から急低下し、52.0程度を見込んだ市場予想も大きく下回った。担当者は「多くの消費者が米イスラエルとイランの交戦を経済悪化の要因に挙げた」と分析した。同指数は消費者心理を表す先行指標として市場で