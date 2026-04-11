なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の藤野あおばが見せたドリブル突破を、女子サッカー界のレジェンド・澤穂希さんが解説。“なでしこの三笘”のスピードに着目した。【映像】藤野あおば、“爆速ドリブル”→一瞬で抜きさる瞬間4月8日放送の『ABEMAスポーツタイム』で、4月にアメリカ遠征を行うなでしこジャパンを特集。日本サッカー史上、初となるバロンドールを獲得した澤さんをゲストに迎えて、なでしこジャパンを支える