【「十戒」1巻】 4月11日 発売 価格：770円 【拡大画像へ】 スクウェア・エニックスは、マンガ「十戒」の1巻を4月11日に発売する。価格は770円。 本作は「方舟」や「サロメの断頭台」などで知られる小説家・夕木春央氏によるミステリー小説のコミカライズ版。原作は2023年の「週刊文春ミステリーベスト10」第6位や「MRC大賞」第2位に輝いている。 亡くなっ