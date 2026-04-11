日本テレビ系水曜ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』の第3話に、山口馬木也、岩瀬洋志、遠藤久美子がゲスト出演することが決定した。 参考：山口馬木也が藤田まことから継承したもの『侍タイムスリッパー』の成功に繋がった時代劇魂 本作は、秋吉理香子の小説『月夜行路』（講談社文庫）を原作とするドラマ。仕事漬けの夫と反抗期の子どもにないがしろにされる主婦・沢辻涼子が、45歳の誕生日に文学