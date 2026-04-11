2026年4月21日、横浜・関内駅前に「OMO7横浜by星野リゾート」が開業します。昭和の巨匠・村野藤吾氏が手掛けた「旧横浜市庁舎」を再生した、歴史と現代が交差する「レガシーホテル」の誕生です。横浜観光の課題であった「日帰り率の高さ」を打破すべく、コンセプトに「ハマイズム」を掲げ、ディープな街・野毛の魅力を伝える活動や、OMOブランド初となる本格ベーカリーを展開。さらに、星野リゾート最多となる32室のドッグフレンド