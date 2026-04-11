ブンデスリーガ 25/26の第29節 アウクスブルクとホッフェンハイムの試合が、4月11日03:30にWWKアレーナにて行われた。 アウクスブルクはミヒャエル・グレゴリッチュ（FW）、アレクシ・クロードモーリス（FW）、アントン・カデ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するホッフェンハイムはフィスニク・アスラニ（FW）、ティム・レンペール（FW）、アンドレイ・クラ