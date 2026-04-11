プロ・リーグ 25/26のヨーロッパプレーオフ第2節 シャルルロワとアントワープの試合が、4月11日03:45にスタッド・デュ・ペイ・ド・シャルルロワにて行われた。 シャルルロワはオーレリアン・シャイドラー（FW）、パルフェ・ギアゴン（MF）、パトリック・プフラッケ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアントワープは綱島 悠斗（MF）、野沢 大志