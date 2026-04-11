開催：2026.4.11 会場：リグリー・フィールド 結果：[カブス] 0 - 2 [パイレーツ] MLBの試合が11日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとパイレーツが対戦した。 カブスの先発投手は今永昇太、対するパイレーツの先発投手はカーメン・ムジンスキで試合は開始した。 7回表、3番 ブライアン・レイノルズ 初球を打ってレフトスタンドへのツーランホームランで