トレーニングを続けているのに、思うように体重が落ちないという経験はないだろうか。実は、運動の効果は「食事をいつ摂るか」に大きく左右される。まったく同じものを食べても、脂肪になるか筋肉に使われるかはタイミング次第。健康効果を最大化する、食事と運動の正しい関係を運動生理学者である筆者が解説する。※本稿は、青井 渉『筋肉はすごい 健康長寿を支えるマイオカイン』（中央公論新社）の一部を抜粋・編集したものです