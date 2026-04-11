不確実性が増し、変化の速度が上がった現代社会に、どんな生き方をするべきなのか。ナシーム・ニコラス・タレブが世界に衝撃を与えた『ブラック・スワン』『反脆弱性』に続いて送り出したのが、『身銭を切れ――「リスクを生きる」人だけが知っている人生の本質』だ。価値ある人生を送るために、単なる金銭的なインセンティブの問題と誤解をするべきではない、と著者が語る「身銭を切る」という真の意味とは？（文／上阪徹、ダイヤ