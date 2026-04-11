ラ・リーガ第31節が10日に行われ、レアル・マドリードとジローナが対戦した。前節、下位のマジョルカに痛恨の敗戦を喫し、首位バルセロナと7ポイント差を付けられた2位のレアル。さらに、ミッドウィーク開催のチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝ファーストレグではホームでバイエルンに1−2と競り負けて公式戦連敗に。その敗戦からのバウンスバックを図ったホームゲームでは12位のジローナと対戦。週明けにバイエルンとのリ