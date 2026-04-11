ヴォルフスブルクの塩貝健人が、レバークーゼンとのアウェー戦後のミックスゾーンで、初めての日本代表活動を終えて得た手応えと課題を口にした。スコットランド戦では途中出場から伊東純也の決勝ゴールをアシストするなど、限られた時間の中でも持ち味である闘争心あふれるプレーで存在感を示した。本人の中に残ったのは、確かな自信だったと振り返る。「全然やれるというのは感じましたし、練習でもアピールできていたと思い