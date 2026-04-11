【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SixTONES京本大我が、4月11日22時より放送の『THEマントルトーク～愛を語る灼熱トークSHOW～』（日本テレビ系）に出演。“怪盗キッド”の姿となって『名探偵コナン』の魅力を徹底トークする。 ■豪華芸能人が“コナン愛”を極限まで語り尽くす 「好きなものを同じ深さで語る時、そこには熱いマントルが沸いている」をコンセプトに、特定のテー